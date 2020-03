Coronavirus: Semperit liefert OP-Handschuhe direkt aus Österreich

Die Lieferzeiten für sterilisierte, medizinische Handschuhe steigen: Der österreichische Hersteller Semperit meldete am Mittwoch, dass Kunden auf einzelne Produkte bereits 20 Wochen warten müssten. Üblich seien acht Wochen Lieferzeit. Semperit produziert Medizinhandschuhe vornehmlich bei seiner Tochter Sempermed im Werk in Malaysia.

Operationshandschuhe werden aber auch im niederösterreichischen Wimpassing hergestellt. Von dort liefert Semperit in "normalen Zeiten" die Handschuhe ins Sterilisationszentrum des Konzerns nach Neutraubling bei München. Verschärft sich die Virus-Krise allerdings, könnte es schwierig werden, die Handschuhe nach Österreich zu bekommen.

Abgesichert

Semperit beginnt daher, die Operationshandschuhe von den beiden heimischen Sterilisationswerken in Kremsmünster und Seibersdorf direkt an Kunden in Österreich auszuliefern, kündigt Semperit-Sprecherin Monika Riedel an. In Wimpassing hat Semperit zuletzt rund 140 Millionen Paar Operationshandschuhe im Jahr produziert.