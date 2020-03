Coronavirus - Rendi-Wagner: Bund soll Versichrungsbeiträge übernehmen

SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner forderte heute ein umfangreiches Paket für Arbeitnehmer und Unternehmer im Zuge der Corona-Pandemie. "Die Sozialversicherungs-Beiträge sollten vom Bund übernommen werden", so die Vorsitzende am Samstag in einer Aussendung mit Blick auf die Klein- und Mittelbetriebe.

Weiters zählte sie Liquiditätshilfen für Betriebe, wie die zinslose Stundung von Steuern und SV-Beiträgen, sowie staatliche Überbrückungskredite und mehr Mittel für Kurzarbeit auf. Beim Entfall von Arbeit durch notwendige Betreuung zuhause sollte der Bund für das Entgelt aufkommen. Einen entsprechenden Antrag der SPÖ zur Änderung des Epidemiegesetzes werde eingebracht. (Schluss) sc