Coronavirus: Japanische Notenbank ergreift weitere Maßnahme

Nach der US-Zentralbank Fed stemmt sich auch die japanische Notenbank mit weiteren Schritten gegen die wirtschaftlichen Verwerfungen durch die Coronavirus-Krise. Damit sollen die Finanzmärkte beruhigt werden und weitere Liquidität zur Verfügung gestellt werden. Wie die Bank of Japan am Montag mitteilte, sollen etwa deutlich mehr Anteile von Indexfonds am Markt gekauft werden.

Konkret fährt die Zentralbank unter anderem die Ankäufe börsennotierter Fonds, sogenannter ETFs, und anderer riskanter Anlagen hoch. Die kurz- und langfristigen Zinsziele behielt die Notenbank bei. Die BOJ werde ihre Geldpolitik ohne zu zögern weiter lockern, sollte dies nötig sein, teilte sie nach der Krisensitzung mit. Zentralbankchef Haruhiko Kuroda will die Entscheidung am Vormittag (MEZ) vor der Presse erläutern. Die Börse in Tokio reagierte nur in einer ersten Reaktion positiv auf die Schritte und drehte kurz ins Plus.