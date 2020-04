Coronavirus: Gewinneinbußen und Auftragsboom bei Philips

Beatmungsgeräte

Die Corona-Krise bescherte Philips allerdings auch eine höhere Nachfrage von Beatmungsgeräten. Das Unternehmen plant laut Aussendung, die Produktion bis zum dritten Quartal zu vervierfachen. Philips investiere hierfür mehr als 100 Mio. Euro. Im laufenden Jahr will der Medizintechnikkonzern 43.000 voll funktionsfähige Beatmungsgeräte für die Intensivpflege an die US-Regierung liefern und weitere an den Rest der Welt.

Am Aktienmarkt kam die Quartalsvorlage gut an. Die Aktie legte im Vormittagshandel um mehr als sechs Prozent zu. Zwar sei der Jahresstart schwächer gewesen als gedacht, schrieb Analyst Scott Bardo von der Privatbank Berenberg. Der wegen der Coronakrise angepasste Jahresausblick impliziere aber kein Desaster. Für Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan war das Zahlenwerk ungewöhnlich, da wegen der Coronakrise keine realistischen Konsensschätzungen vorgelegen hätten. Insgesamt hätten die Resultate aber im Rahmen seiner Erwartungen gelegen.