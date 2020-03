Coronavirus: G-7 wollen "tun, was immer nötig ist"

Austausch von Information

Die Aussendung konterkariert Nachrichten, wonach - insbesondere zwischen Deutschland und USA - Streit um die Entwicklung von Impfstoff ausgebrochen sei. Außerdem hatte Deutschland mit Exportverboten für Medizin-Equipment für Verstimmung gesorgt. Auch die EU hat den Export von wichtigem Material an Drittstaaten genehmigungspflichtig gemacht.

In der Mitteilung der G7 heißt es nun, die G-7-Chefs würden ihre Anstrengungen zur Stärkung der Gesundheitssysteme in ihren Ländern und weltweit verstärken. Wichtig sei dabei auch der Austausch von Informationen in Echtzeit, um Präventionsstrategien zu verbessern.

Daten sollten zusammengeführt werden, um das Virus besser zu verstehen und bekämpfen zu können. Man werde sich darum bemühen, die Verfügbarkeit von medizinischem Gerät dort zu verbessern, wo es am dringendsten gebraucht werde. Um diese Ziele zu erreichen, sollten sich die G-7-Gesundheitsminister wöchentlich koordinieren.