Coronavirus: Ford, GE, 3M produzieren Beatmungsgeräte gemeinsam

Der US-Autobauer Ford sowie die US-Konzerne General Electric ( GE) und 3M bündeln ihre Kräfte, um die Produktion der in der Coronakrise dringend benötigten Beatmungsgeräte zu beschleunigen. Es gehe darum, den Menschen an den "Frontlinien der Krise" zu helfen, verkündete Ford-Verwaltungsratschef Bill Ford am Dienstag.

Über die Kooperation mit GE und 3M hinaus plane der US-Autobauer auch noch, mehr als 100.000 Plastikgesichtsmasken pro Woche in einer eigenen Fabrik zu fertigen und seine 3D-Druck-Technik für Schutzausrüstung einzusetzen.