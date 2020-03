Coronavirus: Fiat Chrysler schließt seine Werke in Europa

Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler (FCA) hat wegen der Coronavirus-Krise die Schließung seiner Produktionswerke in Europa bis zum 27. März beschlossen. Betroffen sind Standorte in Italien, Serbien und Polen, wie der Konzern berichtete. Die Maßnahme betrifft auch die Werke der FCA-Tochter Maserati.

Der Autobauer hofft, die Produktion so rasch wie möglich wieder aufzunehmen, wenn es die Marktbedingungen erlauben werden. Fiat Chrysler hatte wegen der Ausbreitung der Virus-Epidemie die Produktion in mehreren Werken in Italien bereits vorübergehend eingestellt. Italien ist besonders hart von der Pandemie getroffen.