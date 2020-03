Coronavirus: Einpersonenunternehmen sollen Bargeld erhalten

Im Rahmen des vom Parlament am Wochenende eingerichteten 4 Mrd. Euro-Hilfsfonds soll es auch Bargeldhilfen für Einpersonenunternehmen geben. Das haben Vizekanzler Werner Kogler ( Grüne) und Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) am Montag im Ö1-Morgenjournal angekündigt. Indessen hat das Finanzministerium ein Formular für Firmen erstellt, die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise beantragen müssen.

Für Einpersonenunternehmen "die ja fast im Prekären arbeiten" werde es "Cash on the Hand" geben, kündigte Kogler Bargeldhilfen zur Überbrückung der Corona-Krise an. Kurz bestätigte das. Am Samstag hatte die Regierung einen vorerst mit 4 Mrd. Euro dotierten Hilfsfonds angekündigt, der weitere Fonds speisen soll. So sind auch zwei Härte-Fonds für Einpersonenunternehmen (EPU) und Familienbetriebe geplant.