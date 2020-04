Coronavirus: Einkommenseinbußen bei 43 Prozent der Haushalte

Die Coronakrise führt in ganz Österreich zu Einkommensverlusten. Besonders hart betroffen sind aber die Tourismus-Bundesländer Tirol und Salzburg, zeigt eine Umfrage im Auftrag von Durchblicker.at von voriger Woche. Demnach haben österreichweit 43 Prozent der Haushalte weniger Einkommen, in den beiden Bundesländern trifft es etwa die Hälfte, in Wien nur etwas mehr als ein Drittel.

Besonders hart getroffen von den Maßnahmen gegen das Coronavirus sind laut Befragung von 1.200 in Österreich lebenden Erwachsenen die Selbstständigen. In dieser Gruppe haben gut zwei Drittel (68,5 Prozent) weniger Einkommen als vor der Krise. Bei den Angestellten sind es knapp die Hälfte (47,5 Prozent). Pensionisten sind am ehesten ungeschoren davongekommen, nur jeder zehnte spürt die Maßnahmen im Geldbörserl.