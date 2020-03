Coronavirus: Budget für Kurzarbeit heuer bereits aufgebraucht

Überbrückung von Auftragstiefs

Kurzarbeit ist ein arbeitsmarktpolitisches Instrument, um Krisen zu überwinden und die Wirtschaft zu stabilisieren. Bei Kurzarbeit reduzieren Arbeitgeber die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten - etwa bei einem Auftragseinbruch - und der aliquote Lohnverlust kann durch Förderungen des AMS teilweise aufgefangen werden.

Im Jahr 2009, dem Jahr nach der Finanzkrise 2008, gab es in Österreich 66.500 Fälle von Kurzarbeit in 508 Unternehmen. Damals wurde dafür ein Budget von 129,1 Mio. Euro gebraucht. Im Jahr 2018 hingegen gab es nur 1.770 Personen in Kurzarbeit in 12 Unternehmen, der Aufwand war mit 2 Mio. Euro vergleichsweise sehr gering. Im Jahr 2019 waren es 21 Unternehmen mit 1.227 Beschäftigten, der Aufwand lag bei 2,6 Mio. Euro.