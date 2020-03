Coronavirus: Britische Notenbank senkt Zinssatz kräftig

Brexit kommt noch dazu

Negative Angebot- und Nachfrageeffekte bei einem "No-Deal-Brexit", also einem chaotischen künftigen Verhältnis zur EU ab Ende 2020, würden die Wirtschaftslage und Entscheidungen noch zusätzlich verkomplizieren, erklärte Notenbankchef Mark Carney. Die Möglichkeiten seien aber noch nicht ausgeschöpft.

Die Bank of England kündigte zugleich ein Maßnahmepaket wegen der Virus-Krise an. So soll kleinen Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten ein günstiges Finanzierungsinstrument bereitgestellt werden.

"Diese Maßnahmen werden dazu beitragen, Unternehmen und Menschen in Arbeit zu halten und zu verhindern, dass eine vorübergehende Unterbrechung länger andauernden wirtschaftlichen Schaden verursacht", hieß es zur Begründung. Zudem senkte sie den sogenannten inländischen antizyklischen Kapitalpuffer (CCyB) für Banken von einem auf null Prozent.

Dieser Puffer soll dafür sorgen, dass Banken in wirtschaftlich guten Zeiten zusätzliches Kapital zurücklegen, um beispielsweise ihre Widerstandskraft bei einem Konjunkturabschwung zu erhöhen.

Banken sind "Teil der Lösung"

"In der Finanzkrise waren die Banken ein Teil des Problems, jetzt können sie ein Teil der Lösung sein", erklärte Carney. Sie sollen durch verstärkte Kreditvergabe den Unternehmen über Liquiditätsengpässe hinweghelfen.

Zuvor hatten bereits andere Zentralbanken ihre Geldpolitik gelockert, darunter die US-Notenbank Fed. Die Europäische Zentralbank entscheidet am Donnerstag über ihren Kurs.

Thomas Gitzel, der Chefökonom der deutschen VP Bank analysierte, dass "die Notenbanken jetzt zur Hilfe beispringen. Das ist gut so, zeigt es doch Handlungsbereitschaft. Allerdings kann derzeit die Geldpolitik nur bedingt helfen. Unternehmen, gerade auch kleine und mittlere Betriebe, brauchen Liquiditätszugang. Dies muss von den Staaten kommen. In Europa gibt es hier ein relativ dichtes Netz von staatlichen Förderbanken."