Coronavirus: Auswirkungen auf Konjunkturdaten erst im März

Wie stark sich die Coronavirus-Auswirkungen in der heimischen Konjunktur niederschlagen werden, sei noch nicht genau abschätzbar. Beim Wifo sei man derzeit dabei, neue Berechnungen anzustellen, diese werden aber noch ein bis zwei Wochen dauern. Da sich die Lage außerdem jeden Tag ändere, sei eine Prognose nicht einfach, so Ederer. Absehbar sei jedoch, dass es die heimische Tourismusbranche wohl am härtesten treffen dürfte. Hier wurden in den vergangenen Wochen schon Konsequenzen gezogen. So haben die Austrian Airlines am vergangenen Freitag Kurzarbeit angekündigt, auch bei Reisebüros werde von der Wirtschaftskammer Kurzarbeit vorbereitet.

Auch im Handel werde man bald die ersten Auswirkungen sehen, sagte der Wifo-Ökonom weiter. Ob es hier negative oder positive Auswirkungen gebe, sei aber nicht sicher, da Probleme bei den Lieferketten einem möglicherweise zunehmenden privaten Konsum aufgrund von Hamsterkäufen gegenüberstehen könnten.

Im Jänner und Februar waren jedenfalls noch kaum Auswirkungen des Coronavirus auf die heimische Wirtschaft sichtbar. Der Wifo-Konjunkturtest habe sogar eine leichte Aufhellung der Stimmung bei österreichischen Unternehmen ergeben und in der Sachgütererzeugung seinen die Einschätzungen erstmals wieder überwiegend optimistisch gewesen, so das Institut. Auch der Arbeitsmarkt habe sich weiter gut entwickelt, die Zahl der unselbstständig Beschäftigten ist im Februar laut vorläufigen Zahlen um 41.000 Personen höher gewesen als im Vorjahresmonat.