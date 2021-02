Coronakrise treibt Ölkonzern BP tief in die roten Zahlen

"Ein hartes Quartal am Ende eines harten Jahres", fasste Konzernchef Bernard Looney in einer Telefonkonferenz mit Analysten zusammen. Die Aktien verloren mehr als drei Prozent an der Londoner Börse.

Das BP-Management hatte bereits angekündigt, dass sich der durch die Pandemie eingebrochene Ölverbrauch trotz nachlassender Reisebeschränkungen in den nächsten Jahren nur teilweise erholen kann. Der Trend zum Homeoffice werde zu einem langsameren Wachstum des Energieverbrauchs führen, hieß es.

Zweifel

Die BP-Aktien büßten im vergangenen Jahr mehr als 40 Prozent an Wert ein und befinden sich auf einem 25-Jahres-Tief. Anleger warfen die Papiere nicht nur wegen der schwachen Geschäfte in der Corona-Pandemie aus dem Depot. Sie zweifeln auch daran, dass BP den Schwenk zu den erneuerbaren Energien tatsächlich schafft.

Der 112 Jahre alte Öl- und Gaskonzern will sich in Zukunft voll und ganz auf grüne Energie fokussieren. Bis zur Mitte des Jahrhunderts sollen die Kohlenstoffemissionen aus eigener Geschäftstätigkeit auf null gesenkt werden.