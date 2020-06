Coronakrise: Lufthansa-Chef Spohr kündigt "Rückflug-Garantie" an

Mit einer "Rückflug-Garantie" will die deutsche AUA-Mutter Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Coronakrise entgegentreten. Man führe eine "Home-Coming-Garantie" ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der " Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Wer zurückwill nach Deutschland, den bringen wir zurück", so Spohr.

"Sei es, weil er wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen darf, er dort in Quarantäne müsste oder weil im Gastland das Virus ausbricht – für alle diese Fälle wird es eine abgesicherte Rückflug-Garantie geben", betonte der Lufthansa-Chef. Weitere Details nannte er nicht. Spohr äußerte sich zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Privatreisen sehr schnell zurückkommen werde.