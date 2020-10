Coronakrise: Ikea mit Umsatzplus in Österreich, weltweit im Minus

Die schwedische Möbelkette Ikea hat trotz Corona-Shutdown im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Umsatzplus in Österreich erzielt, weltweit gingen die Erlöse aber zurück. Der Österreich-Bruttoumsatz wuchs im Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende August) um 5,5 Prozent auf 847,3 Mio. Euro, davon entfielen 124 Mio. Euro auf das Online-Geschäft.

Ikea musste in Österreich aufgrund des Corona-Lockdowns von Mitte März bis Anfang Mai seine acht Standorte geschlossen halten. Nach Ende der Sperre pilgerten aber wieder sehr viele Kunden in die Filialen. "Die Woche nach dem Lockdown, Anfang Mai, war die beste aller Zeiten in Österreich", so Ikea-Österreich-Chef Alpaslan Deliloglu in einer Aussendung. Der Umsatzausfall sei während der coronabedingten Schließung in dem Zeitraum von Anfang Mai bis Ende August mehr als aufgeholt worden.