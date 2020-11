Coronakrise: AMS stellt die meisten Schulungen auf Fernlehre um

Das Arbeitsmarktservice (AMS) stellt aufgrund des zweiten Corona-Lockdowns ab morgen, Dienstag, die meisten Kurse und Schulungen für Arbeitslose auf Fernlehre ("Distance Learning") um. AMS-Kurseinheiten, die nicht in digitaler Form abgehalten werden können - etwa praxisorientierte Schulungen in Werkstätten - werden weiter unter strengsten Hygienemaßnahmen stattfinden, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit.

Laut Arbeitsministerium ist die physische Teilnahme an AMS-Kursen derzeit freiwillig. "Der gesundheitliche Schutz der Menschen hat oberste Priorität, daher ist es wichtig, dass wir auch das AMS-Kursangebot an die aktuelle Situation anpassen und gleichzeitig die Weiterbildung Arbeitssuchender trotz Lockdowns weiterhin ermöglichen", sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Montag laut einer Aussendung. Die Qualifizierungen seien deswegen so wichtig, weil wenn die Konjunktur wieder anziehe, der Arbeitsmarkt wieder gut ausgebildete Arbeitskräfte brauchen werde.