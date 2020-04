Corona-Virus: Airlines verlieren heuer 290 Milliarden Euro Umsatz

Die Fluggesellschaften weltweit werden nach einer Schätzung des Verbands IATA heuer wegen der Coronavirus-Pandemie Umsatzeinbußen in Höhe von 290 Milliarden Euro erleiden. Die IATA hob damit am Dienstag ihre drei Wochen alte frühere Prognose deutlich an, die von einem Umsatzausfall von 230 Milliarden Euro ausgegangen war.

Die nun prognostizierten 290 Milliarden Euro bedeuten im Passagiergeschäft einen Rückgang der Fluggäste um 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Luftverkehr insgesamt dürfte 48 Prozent rückläufig sein.