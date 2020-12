Corona-Massentests: Hauptsache billig

Kunden der BBG, einer Gesellschaft des Bundes, sind öffentliche Einrichtungen und deren Unternehmen. Ministerien, Länder, Gemeinden, Spitäler, Universitäten, Tourismusverbände, Feuerwehren etc. Diese Kunden rufen bei der BBG jene Mengen an Antigen-Tests ab, die sie benötigen.

Derzeit sind mehr als 250 verschiedene Antigen-Tests in der EU zugelassen, deren Qualität sehr unterschiedlich ist. Weshalb bei den ersten Massentests auch in Österreich immer wieder Falschanzeigen passierten. Ein wichtiges Qualitätskriterium ist die Nachweisgrenze (Limit of Detection). Je geringer die Virenzahl, bei der ein Test anschlägt, desto eher kann eine Covid-19-Infektion festgestellt werden. Desto sicherer ist also der Test.