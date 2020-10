Corona-Krise: Schulden steigen auch bei Privathaushalten massiv

Die Schuldnerberatung rechnet damit, dass die Nachfrage in den nächsten Monaten weiter steigen wird: „Wir werden ein stetiges Wachstum haben. Normalerweise warten Menschen, die Schuldenprobleme haben, typischerweise zu, ehe sie sich an eine professionelle Hilfe wenden. Dadurch wird das verzögert. In welchem Ausmaß das passieren wird, ist schwer vorherzusehen, weil es ja noch nie eine vergleichbare Situation in Österreich gegeben hat.“

Zahl der Privatinsolvenzen dürfte massiv steigen

Auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV Europa) sieht den Ernst der Lage: Wie man dort heute bekannt gab, rechne man mit einem Anstieg der Privatinsolvenzen im nächsten Jahr: "Die hohe Arbeitslosenquote, die uns nach Einschätzung des AMS über 2021 hinaus erhalten bleiben wird, lässt einen exorbitanten Anstieg der verschuldeten Haushalte erwarten", heißt es.

Die niedrige Zahl der eröffneten Privatkonkursverfahren in diesem Jahr sei "ausschließlich auf die wochenlange Schließung von Gerichten und Beratungsstellen zurückzuführen".