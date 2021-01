Corona: Große Händler mit Wirtschaftshilfen unzufrieden

WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik glaubt, dass die neuen Corona-Wirtschaftshilfen für viele Klein- und Mittelbetriebe eine unmittelbare, schnelle Hilfe sind. Für größere Betriebe werde es noch eine Herausforderung sein, aus dem Mix von Hilfen gemeinsam mit Steuerberatern die Ideallösung für den eigenen Betrieb zu errechnen, sagte Trefelik dem "Kurier" (Montagsausgabe). Die Verschiebung der Handelsöffnung sei schmerzhaft, aber ein ständiges Auf- und Zusperren wäre noch schlimmer, so Trefelik gegenüber den "Salzburger Nachrichten" (Montagsausgabe). Die Strategie des schrittweisen Öffnens werde aber nur funktionieren, "wenn sich alle des Ernstes der Lage bewusst sind und sich an das Abstandhalten und Maskentragen halten", sagte der Handelsobmann. "Sonst ist die Übung sinnlos und wir haben die wirtschaftliche Katastrophe."

Durch die Verlängerung des dritten Corona-Lockdowns bis zur geplanten Öffnung am 8. Februar summieren sich die Geschäftsschließungen aufgrund der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 und 2021 mittlerweile auf 90 Einkaufstage. Laut Schätzungen von Wissenschaftern der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz wird sich der lockdownbedingte Umsatzverlust der Händler auf insgesamt 9,7 Mrd. Euro belaufen. "Der Elefant im Raum ist die Ungewissheit darüber, wann und ob es wie viele Nachziehkäufe über den stationären Handel geben wird", so die Studienautoren Christoph Teller und Ernst Gittenberger vom JKU-Institut für Handel, Absatz und Marketing am Montag in einer Aussendung. Nachdem die Konsumstimmung weiterhin im Keller bleibe, werde das Ausmaß, das Versäumte nachzuholen, nach der nochmaligen Lockdown-Verlängerung wohl zusehends geringer, erwarten die Wissenschafter. Profiteur sei der Online-Handel.