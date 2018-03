Constantia Flexibles kauft Firma in Indien mit 850 Mitarbeitern

Mit zweistelligen Wachstumsraten gilt Indien derzeit als der am schnellsten wachsenden Verpackungsmarkt. Davon will auch die heimische Constantia-Flexibles-Gruppe profitieren und lässt mit einer Großübernahme aufhorchen. Am Freitag erwarb Constantia die Mehrheit an Creative Polypack Limited, einem führenden Produzenten von filmbasierten Verpackungen für Nahrungsmittelindustrie, Haushalts- und Körperpflegeprodukte. Das Unternehmen beschäftigt 850 Mitarbeiter an acht Produktionsstandorten in Indien und setzte zuletzt 75 Mio. Euro um.

„Die Akquisition wird uns zum drittgrößten Unternehmen für flexible Verpackungen in Indien machen“, sagt Constantia-Vorstandschef Alexander Baumann (Bild). Bereits 2013 wurde ein indischer Verpackungs-Produzent erworben (siehe Foto oben), derzeit wird ein zweistelliger Millionenbetrag in einen neuen Standort investiert. Die Fertigstellung ist für 2019 geplant. Constantia Flexibles verfügt über insgesamt 32 Standorte in 18 Ländern und beschäftigt 7200 Mitarbeiter. In den beiden Werken in Niederösterreich sind 1200 Mitarbeiter beschäftigt.