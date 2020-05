Computer-Probleme verzögern Wechsel

Die Anzahl jener Stromkunden, die sich für einen neuen, billigeren Lieferanten entscheiden ist in Österreich gering und heuer sogar noch weiter gesunken. In den ersten zehn Monaten 2012 ist der Anteil der Strom-Wechsler an den gesamten Stromverbrauchern von 1,7 auf 1,5 Prozent zurückgegangen. E-Control-Chef Walter Boltz will daher 2013 für neuen Schwung beim Anbieter-Wechsel sorgen. Beratungsteams der E-Control sollen dann durch Gemeinden fahren und die Konsumenten über die Vorteile des freien Strommarktes aufklären. Immerhin könne sich ein durchschnittlicher Haushalt durch den Umstieg zum jeweils billigsten Versorger bis zu 100 Euro im Jahr ersparen, so Boltz. Auch die Beschleunigung des Lieferanten-Wechsels sollte mit dazu beitragen, die Kunden mehr für den Umstieg zu interessieren.

Boltz nimmt die Kritik der Versorger an der EDV-Vorbereitung der Aufsicht für den schnelleren Wechsel gelassen. Die vollelektronische Wechselplattform sei tatsächlich noch nicht ausgereift. Er geht daher auch davon aus, dass der Start des Schnell-Wechsels des Stromversorgers nicht per 1. Jänner 2013 stattfinden werde. Mit Beschwerden von Kunden rechnet er nicht. Wegen der Wechsel-Geschwindigkeit hätten auch jetzt schon Klagen eingehen können. Doch die gab es nicht. Kunden, bei denen der Versorgerwechsel länger als die vorgegeben Zeit dauert, könnten dies bei der Bezirkshauptmannschaft anzeigen. Dem säumigen Versorger würde in diesem Fall eine Strafe drohen.

Wichtiger für Kunden dürfte sein, dass beim automatischen Lieferantenwechsel alle ihre Daten – von der Adresse bis zum Stromverbrauch -– elektronisch zwischen den Versorgern ausgetauscht werden. Datenschützer haben ein Auge darauf.