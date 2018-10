Comeback der Fertigung in Europa: Serbien ist das neue China

„Das Werk in Niš ist ein wichtiger Mosaikbaustein für unsere Fertigung in Europa“, erläutert Zumtobel-Vorstandschef Alfred Felder. Der Leuchtenhersteller verlagerte einen Teil seiner Komponentenfertigung von seinem Standort in Shenzhen in China nach Serbien. Aus mehreren Gründen, wie Felder erläutert: Erstens verkürzt sich die Lieferzeit und es fallen weniger Transportkosten an. „Aus China brauchten Teile im Schnitt zehn bis 15 Tage nach Europa, jetzt sind sie in eineinhalb Tagen in unserem Lager in Dornbirn.“ Zweitens wird mehr Fertigung aus eigener Hand angeboten, wodurch sich die Abhängigkeit von Zulieferbetrieben reduziert. Und drittens geht es auch um den Ruf als Qualitätsanbieter: „Viele Kunden wollen nicht, dass auf den Produkten ‚Made in China‘ draufsteht“, so Felder.