Warum Coca-Cola und Pepsi einen gemeinsamen Gegner haben

Coca-Cola ist stark ins Jahr 2025 gestartet. Im ersten Quartal übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich: Der bereinigte Gewinn lag bei 0,73 Dollar pro Aktie (Prognose: 0,71), der Umsatz erreichte 11,22 Milliarden Dollar (erwartet: 11,14 Mrd.). Der Nettogewinn stieg auf 3,33 Milliarden Dollar , ein leichtes Plus gegenüber den 3,18 Milliarden Dollar des Vorjahres. Das Absatzvolumen wuchs um 2 Prozent mit besonderer Dynamik in Indien, China und Brasilien .

Trotz weltweiter Handelskonflikte und potenziell steigender Kosten bei Aluminium und Orangensaft bleibt Coca-Cola stoisch: Die Jahresprognose wurde bestätigt – ein organisches Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent sowie ein Gewinnzuwachs von 2 bis 3 Prozent wird weiterhin erwartet. CEO James Quincey betont, man reagiere nicht auf „Stimmung“, sondern auf reales Konsumentenverhalten.

In Nordamerika hingegen zeigt sich ein Dämpfer: Wetterprobleme, ein schwieriger Kalender und der Rückgang bei Supermarktverkäufen (vor allem unter hispanischen Konsumenten) drückten auf das Ergebnis. Besonders erwähenswert in dem Zusammenhang: Social-Media-Gerüchte über angeblich an Behörden gemeldete Arbeiter, die sich als falsch herausstellten, beeinflussten die Markenwahrnehmung im Süden der USA.