2030 werden die Kunden von Coca-Cola pro Jahr 602 Millionen Kilogramm Plastikmüll in die Weltmeere werfen.

Oceana basiert seine Schätzungen auf die von Coca-Cola veröffentlichten Verpackungszahlen von 2018 bis 2023 und kombiniert sie mit dem erwarteten Gewinn-Wachstum. Das Ergebnis: Coca-Cola braucht jährlich 4,13 Millionen Tonnen Verpackungsmaterial bis 2030. Mithilfe einer häufig verwendeten Forschungsmethose findet Oceana heraus, wie viel von diesem Verpackungsmaterial in den Gewässern landet. Herausgekommen sind 602 Millionen Kilogramm pro Jahr bis 2030. Das sind 220 Milliarden Halb-Liter-Flaschen, die jährlich in den Weltmeeren landen. Diese Menge an Plastik könnte die Mägen von über 18 Millionen Blauwalen füllen.