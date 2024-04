Coca-Cola setzt Maßnahmen zum Schutz unserer wichtigsten Ressource

Wasser ist eine kostbare Ressource und unverzichtbar für das Leben auf unserem Planeten. Doch während wir dieses lebenswichtige Gut oft als selbstverständlich betrachten, sind die aktuellen Zahlen alarmierend: Zwei Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und diese Herausforderung wird sich in Zukunft noch verschärfen – Prognosen zeigen, dass bis 2030 weltweit 40 % weniger Wasser zur Verfügung stehen wird. Für bestimmte Regionen wird diese Verknappung besonders problematisch, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Natur. Bereits heute sind mehr als die Hälfte aller Feuchtbiotope weltweit verschwunden, Flüsse sowie Seen trocknen aus oder sind zu stark verschmutzt, um noch genutzt werden zu können.

Coca-Cola hat bereits große Fortschritte gemacht, indem der Wasserverbrauch in den lokalen Produktionsstätten in den letzten zehn Jahren um 45 % reduziert wurde. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen weltweit Programme zur Revitalisierung und Instandhaltung von Feuchtgebieten.

Aktive Maßnahmen

Ein Beispiel ist das Engagement für „The Living Danube“, eine Partnerschaft zwischen dem WWF Mittel- und Osteuropa und der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau (IKSD), die von der Coca-Cola Foundation gesponsert wird. In den letzten zehn Jahren hat das Programm eine Wassermenge von mehr als 4.800 olympischen Schwimmbecken an flussnahe Ökosysteme und Gemeinden zurückgeführt und Feuchtbiotope entlang der Donau in Österreich, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien und Rumänien wiederhergestellt.

Auch auf lokaler Ebene setzt Coca-Cola konkrete Projekte um, wie das bereits abgeschlossene Wasserschutzprojekt im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Durch die Erneuerung von sechs Wehranlagen werden jährlich 100 Millionen Liter Oberflächenwasser zurückgehalten, was den lokalen Grundwasserkörper speist und das Austrocknen der Salzlacken verhindert.

Coca-Cola setzt sich aber noch weitere Ziele für die Zukunft. Bis 2030 plant das Unternehmen in 175 Betriebsstätten eine 100 % regenerative Wasser-Nutzung umzusetzen, um einen positiven Beitrag zur Wassersicherheit zu leisten.