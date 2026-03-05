Club-Pleite rund um Szene-Gastronomen Martin Ho

Die Rede ist von der Heavy Urban Lifestyle GmbH, FN 424656w, mit Sitz in Wien. Sie hat laut Creditreform unter der Geschäftszahl 28 S 35/26i ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Zuvor dürfte schon Gläubiger Insolvenzanträge eingebracht haben. 20 Mitarbeiter werden beschäftigt. Die Gesellschaft, die früher unter DOTS Prater GmbH firmierte, betreibt angeblich eine Bar bzw. Disco namens „Urban Club“ in Wien-Ottakring. Die Heavy Urban Lifestyle GmbH gehört laut Firmenbuchgericht zu 70 Prozent der Gesellschafterin Pure Wish GmbH von Anh Tuan Ho, besser bekannt als Martin Ho.

Der Hintergrund „Im Rahmen des Betriebes werden 20 Dienstnehmer beschäftigt, wobei sich die Zahl saisonbedingt ändert“, heißt es im Antrag aus der Feder des renommierten Sanierungsanwalts Günther Hödl. „Die Antragstellerin machten einen monatlichen Umsatz von cirka 100.000 Euro und 130.000 Euro. Durch Umsatzeinbußen in den letzten Jahren ist es zu Verbindlichkeiten gekommen, welche nicht mehr bedient werden konnten bzw. immer wieder gestundet wurden bzw. Ratenvereinbarungen getroffen wurden.“ Mittlerweile sollen sich die Umsätze wieder stabilisiert haben, sodass „positiv gewirtschaftet werden kann, die Altverbindlichkeiten jedoch nicht bedient werden können“. Zur Höhe der Verbindlichkeiten werden keine Angaben gemacht. Aber beim Finanzamt, bei der ÖGK und bei einem Getränkehändler sowie bei 12 weiteren Gläubigern soll es offene Verbindlichkeiten geben.