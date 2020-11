Christoph Nagel neuer Chef der UniCredit Leasing Austria

Eine neue Führung gibt es bei der UniCredit Leasing Austria. Christoph Nagel ist seit 1. September neuer CEO, zusätzlich zu seiner Funktion als Head of Corporate Development in der UniCredit Bank Austria, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Er folgt Ömer Köksal nach. Neu in den Vorstand der Leasinggesellschaft zieht per 1. Dezember der bisherige FactorBank-Vorstand Erich Schramek ein. Weiterer Vorstand in der UniCredit Leasing Austria ist Alfred Vukovich.

Schrameks Nachfolger als Vertriebsvorstand in der Bank-Austria-Tochter FactorBank wird per Anfang Dezember Thomas Strahlhofer, der zuletzt Head of Trade Finance Sales Austria sowie Head of GTB FI Sales Austria in der UniCredit Bank Austria war.