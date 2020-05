Chinesen meiden Billig-Jobs

Zweiter Treiber der chinesischen Wirtschaft werde der Inlandskonsum, betont Yuming Pan, Manager für Asiatische Märkte beim Allianz-Konzern. Der 50-jährige Pan erinnert sich, als er mit 18 Jahren in die Stadt zog, sah er zum ersten Mal in seinem Leben Klopapier. "Damals kaufte man in China nur das Lebensnotwendige."

Heute könnten sich schon viele jungen Menschen in den Großstädten leisten, einzukaufen, worauf sie Lust hätten und nicht nur das, was sie bräuchten. In den besseren Zonen der Städte nähere sich das durchschnittliche Jahreseinkommen 20.600 Dollar im Jahr.

Gekauft werde fast ausschließlich online. Chinas Stadt-Jugend sei außerordentlich Internet-affin und liebe neue Technologien. Das erlaube neuen, innovativen Smartphone-Herstellern wie Xiaomi rasantes Wachstum. " Xiaomi macht keine Werbung im herkömmlichen Sinn. Bekannt wurde das Unternehmen nur über Social Media", erklärt Pan. Damit und mit niedrigeren Preisen und hoher Innovationskraft habe Xiaomi binnen kürzester Zeit Südkoreas Samsung verdrängt. Samsung verliere in China Marktanteile in zweistelliger Prozent-Höhe.

An spannenden Investment-Möglichkeiten mangle es ausländischen Anlegern in China also nicht, sagt Pan. Doch eines müssten sie beachten: Nur solange die politische Führung unter Präsident Xi Jinping stabil und konstant bleibe, sei auch gewährleistet, dass die Wirtschaft in sicheren Wassern steuere.