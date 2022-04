Chinas Zentralbank vor geldpolitischen Lockerungen

In Kanada stemmt sich die Notenbank mit der kräftigsten Zinserhöhung seit mehr als 20 Jahren gegen die hohe Inflation im Land. Sie hob den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch um einen halben Prozentpunkt auf 1,0 Prozent an. Es war der größte Zinsschritt seit Mai 2000. Befragte Experten hatten damit gerechnet. Die Währungshüter in Ottawa signalisierten zugleich, dass das Niveau wohl weiter angehoben werden muss, um die Inflation in Schach zu halten.

Sie hatten Anfang März erstmals seit Oktober 2018 die Zinszügel angezogen. Sie reagierten damit auch auf den Ausbruch des Krieges in der Ukraine, der die Energiepreise und damit die Inflation noch weiter in die Höhe treibt. Zuletzt war die Teuerungsrate mit 5,7 Prozent weit über das Ziel der Notenbank von zwei Prozent hinausgeschossen und hatte ein neues 30-Jahres-Hoch markiert. Auch die US-Notenbank Fed hat angesichts hoher Inflation die Zinswende eingeleitet und will noch dieses Jahr nachlegen.

Angesichts des rasanten Preisauftriebs dürfte sie kräftig an der Zinsschraube drehen. Sie hat den geldpolitischen Schlüsselsatz Mitte März um einen Viertel Prozentpunkt auf das Zinsniveau von 0,25 bis 0,50 Prozent erhöht. Die meisten von Reuters befragten Ökonomen erwarten außergewöhnlich kräftige Erhöhungen im Mai und Juni um jeweils einen halben Prozentpunkt - es wäre der steilste Zinsanstieg seit 1994.