Chinas Notenbank senkt den Leitzins

China hat im Kampf gegen eine Konjunkturabk├╝hlung den Leitzins gesenkt. Die Notenbank PBoC setzte am Donnerstag den Referenzzins f├╝r Kredite mit einj├Ąhriger Laufzeit (LPR) auf 3,70 Prozent nach 3,80 Prozent im Vormonat. Der Zins f├╝r eine f├╝nfj├Ąhrige Laufzeit wurde zudem auf 4,60 Prozent gesenkt nach 4,65 Prozent. Das ist der erste R├╝ckgang seit April 2020. Der LPR wird am 20. jeden Monats festgelegt.

Die meisten Kredite in China basieren auf dem einj├Ąhrigen Zins, der f├╝nfj├Ąhrige beeinflusst Hypotheken. Dabei ist der LPR an den Referenzzins f├╝r mittelfristige Darlehen an gewisse Finanzinstitute (MLF) gekoppelt, den die PBoC am 17. J├Ąnner ├╝berraschend auf 2,85 von 2,95 Prozent gesenkt hatte.

Deutliches BIP-Wachstum

Zwar hat sich die chinesische Wirtschaft 2021 trotz Immobilienkrise deutlich von der Corona-Flaute im Jahr zuvor erholt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs dabei nach offiziellen Angaben um 8,1 Prozent. Experten gingen nach der Ver├Âffentlichung der BIP-Daten jedoch davon aus, dass dieses Tempo langfristig nicht gehalten werden k├Ânne. Chinas Wirtschaft wird einer ├ľkonomen-Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr um 5,2 Prozent wachsen.