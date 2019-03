Chinas Exporte massiv eingebrochen

Ökonomen: Statistik nicht überbewerten

Ökonomen warnen allerdings davor, die Handelsstatistiken für den Jahresbeginn überzubewerten, weil er häufig starke Schwankungen mit sich bringt. Hintergrund sind erhebliche Geschäftsausfälle wegen des chinesischen Neujahrsfests, das dieses Jahr auf Anfang Februar fiel.

Ministerpräsident Li Keqiang hat für 2019 ein Wachstumsziel von nur noch 6,0 bis 6,5 Prozent ausgegeben. 2018 war das Plus in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bereits auf 6,6 Prozent abgeschmolzen - das geringste seit 1990. Die Führung in Peking will sich aber mit milliardenschweren Steuersenkungen und Investitionen gegen eine heraufziehende Flaute stemmen.

Neues Investitionsgesetz soll Wogen im Handelszwist glätten

Chinas Nationaler Volkskongress will mit einem neuen Gesetz zu ausländischen Investitionen zur Annäherung im Handelsstreit mit den USA beitragen. Der am Freitag präsentierte Entwurf sieht ein Verbot unrechtmäßiger Technologietransfers sowie "illegaler Einmischung der Regierung" in ausländische Geschäfte vor.

Die Regierung in Washington hatte der Volksrepublik zuvor mehrfach vorgeworfen, US-Technologie zu stehlen. Mit dem neuen Gesetz plant China, das Geschäftsklima für ausländische Firmen zu verbessern. Allerdings hatten Unternehmensverbände frühere Versionen des Entwurfs kritisiert. Das neue Gesetz beschütze nun "die intellektuellen Eigentumsrechte ausländischer Investoren", sagte Ning Jizhe, stellvertretender Vorsitzender von Chinas Nationaler Entwicklungs- und Reformkommission.

Der Nationale Volkskongress wird dem neuen Entwurf voraussichtlich am 15. März zustimmen.

Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, die Handelsgespräche mit der Volksrepublik gingen "ziemlich gut voran". Auch Chinas Außenminister Wang Yi sprach von einem "signifikanten Fortschritt".