Handelsdefizit: Trumps Strafzölle ziehen nicht

Donald Trump ist kein Mann bescheidener Worte. In ihm bündle sich mehr Wirtschaftskompetenz als in der US-Notenbank FED, so der US-Präsident im Oktober 2018. Entsprechend ließ er mit einem Wahlversprechen aufhorchen. In zwei Amtszeiten werde er den Schuldenberg, damals mehr als 19 Billionen Dollar hoch, komplett abtragen und damit dem republikanischen Credo nach mehr Haushaltsdisziplin folgen. Das Gegenteil trat ein: Die Staatsschulden überstiegen während Trumps erster Halbzeit die sagenhafte Summe von 22 Billionen Dollar.

Der zweite große Brocken: das US-Haushaltsdefizit. Defizite im Außenhandel werden von Trump nicht gern gesehen. Seiner Ansicht nach kommt ein chronischer Überschuss der Einfuhren einer unfairen Behandlung durch das Ausland gleich. Als Trump vor über zwei Jahren ins Weiße Haus gezogen ist, hat er angekündigt, das Defizit zu senken und setzte zum Schutz der heimischen Industrie eine Spirale aus Importzöllen in Gang: gegen China, gegen die EU, auf Autos, Stahl, Aluminium und vieles mehr. Alleine auf chinesische Waren wurden Zölle im Wert von insgesamt 250 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt.