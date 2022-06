China will bis 2025 ein Drittel des Stroms mit Erneuerbaren erzeugen

China will in den kommenden drei Jahren den Anteil der erneuerbaren Energien erhöhen, gleichzeitig aber auch fossil befeuerte Kraftwerke bauen. Es solle sichergestellt werden, dass die Netze bis 2025 ein Drittel des Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen, teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) am Mittwoch mit. Das Land versuche, den Anteil nicht-fossiler Brennstoffe am Gesamtenergieverbrauch von 15,4 Prozent im Jahr 2020 auf 20 Prozent zu erhöhen.

Spielraum

China habe aber noch Spielraum, um in diesem Zeitraum mehr mit fossilen Brennstoffen betriebene Kraftwerke zu bauen, um die Energiesicherheit zu verbessern, teilte die NDRC weiter mit. China strebt an, ab dem Jahr 2026 den Kohleverbrauch zu reduzieren. Laut Untersuchungen des chinesischen Energieunternehmens State Grid könne die Volksrepublik bis dahin bis zu 150 Gigawatt neue Kohlekapazität in Betrieb nehmen.