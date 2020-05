China treibt Milchpreise weiter an

Das Werbe-Schweinderl von Ja!Natürlich gaukelt den Menschen ein völlig falsches Bild von der Landwirtschaft vor, lautet ein oft gehörter Vorwurf der Agrarier. Bei Konsumenten kommt das Bio-Schweinderl aber offenbar gut an. Seit acht Jahren setzt es der Rewe-Konzern ( Billa, Merkur, Adeg, Penny) in Werbespots seiner Bio-Marke in Szene. Mehr als zwanzig Schweine wurden bereits für die Spots dressiert – pro Jahr kommen drei Tiere zum Einsatz.

Unbestritten ist, dass Ja!Natürlich die erfolgreichste Bio-Marke Österreichs ist. Laut eigenen Angaben liegt der Marktanteil – im zwanzigsten Jahr ihres Bestehens – bei knapp 50 Prozent. Gegründet wurde Ja!Natürlich übrigens von Werner Lampert, der heute das Bio-Label „Zurück zum Ursprung“ vom Konkurrenten Hofer verantwortet.

Rewe setzte im Vorjahr mit Ja!Natürlich-Produkten 340 Millionen Euro um – um fünf Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Der gesamte Bio-Markt ist im selben Zeitraum noch stärker gewachsen – um sieben Prozent. Grund dafür ist freilich das stetig wachsende Angebot. Allein Ja!Natürlich hat mehr als 7000 Bio-Bauern unter Vertrag.

In Sachen Bio gilt Österreich als Vorzeigeland. Auf einem Fünftel der Ackerflächen wird in Bio-Qualität angebaut, zehn Prozent der Tiere und 15 Prozent der Bauernhöfe sind bio-zertifiziert.