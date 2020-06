China kauft den Pleitestaat Portugal auf

Für beide Seiten ist es ein lukratives Geschäft: China investiert seit Monaten massiv in Portugal – was dem hoch verschuldeten Land ermöglicht, die von seinen Geldgebern verlangten Privatisierungen zügig durchzuziehen. Dank der Supermacht habe Portugal bereits drei der fünf von EU und Internationalem Währungsfonds ( IWF) geforderten Milliarden Euro eingenommen, teilte Finanzminister Gaspar nun mit. EU und IWF hatten dem in einer schweren Rezession steckenden Portugal mit 78 Milliarden Euro unter die Arme gegriffen.

China interessiert sich vor allem für Portugals weltweit erfolgreichen Energiesektor. So übernimmt die chinesische „State Grid Corporation“ für 390 Millionen Euro 25 Prozent des staatlichen portugiesischen Energieversorgers REN und wird damit Hauptaktionär. Erst im Dezember hatte Chinas „Drei-Schluchten“-Konzern 21 Prozent des Energieversorgers EDP – einer der größten in Europa – für 2,7 Milliarden Euro gekauft. Bei der größten Privatisierung in Portugals Geschichte überbot China u. a. den deutschen Riesen Eon und ist nun ebenfalls Hauptaktionär.

Interessant sind portugiesische Unternehmen für China auch wegen ihrer regen Geschäfte in Ex-Kolonien wie Brasilien und Angola. China hat in den vergangenen Jahren Dutzende Milliarden Euro in Südamerika und Afrika investiert, um sich Rohstoffe zu sichern.