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Das Wachstum der chinesischen Industrie hat sich im Mai verlangsamt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) von RatingDog fiel auf 51,8 Punkte von 52,2 Zählern im April, wie aus der am Montag veröffentlichten Umfrage hervorgeht. Der Wert übertraf die Analystenprognose von 51,6 Punkten und blieb den sechsten Monat in Folge über der Marke von 50 Zählern, die Wachstum signalisiert.

Die offizielle Umfrage der Regierung vom Sonntag hatte dagegen eine Stagnation der Industrieaktivität bei exakt 50 Punkten gezeigt. Während die Produktion und die Neuaufträge insgesamt weiter stiegen, schrumpfte das Exportgeschäft erstmals seit fünf Monaten. Dies sei ein frühes Zeichen dafür, dass steigende Energiepreise die weltweite Nachfrage nach chinesischen Gütern belasteten, hieß es in der Erhebung.