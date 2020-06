China: Giftmord und Polit-Intrige

1.100 Kilometer ist Hefei, die Hauptstadt der chinesischen Provinz A­nhui, von Peking entfernt. Weit weg von der Macht des kommunistischen Politbüros. Wenn Gu Kailai am Donnerstag im grauen Gerichtsgebäude der Stadt aussagt, soll es wie ein alltägliches Strafrechtsverfahren aussehen. Die Parole lautet: Der Prozess hat mit Politik nichts zu tun. Gu aber ist die Ehefrau des ehemals mächtigen KP-Spitzenfunktionärs Bo Xilai. Und der hat sich in der Partei viele Feinde gemacht.

Die 53-jährige ehemalige Anwältin steht wegen Mordes am britischen Geschäftsmann Neil Heywood vor Gericht. Sie soll ihren ehemaligen Vertrauten zusammen mit einem Hausangestellten vergiftet haben. Gu habe sich mit Heywood gestritten – über Geld, Vertrauen und über die Sicherheit des Sohnes von Gu und Bo, der in Großbritannien an Eliteschulen studiert. Heywood hatte ihm den Weg nach Oxford geebnet.

Später, nach den Streitigkeiten mit der einflussreichen Familie, habe sich Heywood nicht mehr sicher gefühlt, schreibt das Wall Street Journal. Der in China lebende Brite wurde im vergangenen November tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Die Behörden ließen ihn ohne Obduktion einäschern und erklärten Alkoholmissbrauch als Todesursache.

Doch dann nahm der Fall eine überraschende Wendung: Der Polizeichef von Chongqing, Wang Lijun, einst engster Mitarbeiter von Bo Xilai, flüchtete in ein US-Konsulat und sagte dort, die Ehefrau seines Chefs habe den Briten ermordet. Seit er diese Information habe, fürchte er um sein Leben, sagte Wang.

Bo Xilai – ein "Prinzling" der Partei mit besten Aussichten, beim Generationenwechsel im Herbst in den innersten Machtzirkel der KP zu gelangen (siehe unten) – wurde sofort entmachtet, Gu angeklagt. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua will bereits wissen, dass es "unwiderlegbare Beweise" gebe; manche meinen, das Urteil sei bereits in Peking gefallen.