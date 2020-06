China: Ferrari-Affäre erschüttert KP-Elite

Es war am 18. März gegen vier Uhr Früh, als ein schwarzer Ferrari 458 auf Pekings vierter Ringstraße ins Schleudern geriet und unter der Baofusi-Brücke zerschellte. Der Fahrer, ein Mann in den Zwanzigern, soll dabei ums Leben gekommen sein, zwei junge Studentinnen – angeblich eine Tibeterin und eine Uigurin, beide nur leicht bekleidet – wurden schwer verletzt in Armeekrankenhäuser eingeliefert. Der Sportwagen war eigentlich nur für zwei Personen zugelassen.

Berichte und Fotos von dem spektakulären Unfall fanden sich unmittelbar danach auf Mikro-Blogs und Webseiten – doch schon nach wenigen Stunden waren sie verschwunden. Sogar Suchanfragen nach dem Begriff " Ferrari" wurden plötzlich blockiert. Die Behörden mauerten.

Fast ein halbes Jahr später lüften sich die Nebel und enthüllen einen neuen Skandal, der Chinas KP-Elite schlecht aussehen lässt. Denn wie jetzt bekannt wurde, handelte es sich bei dem Fahrer des teuren Ferraris um Ling Gu. Dessen Vater Ling Jihua war bisher Büroleiter des Zentralkomitees der Partei und eine Art Stabschef von Staatspräsident Hu Jintao. Am Wochenende wurde der 55-Jährige auf einen weit weniger wichtigen Posten abgeschoben, seine Chance auf einen Posten im mächtigen, 25-köpfigen Politbüro ist dahin. Und Präsident Hu Jintao, der turnusgemäß sein Amt im Herbst abgeben muss, verliert damit eine Möglichkeit, die künftige Politik weiter mitzubestimmen.