Chinas Exportüberschuss erstmals über der Billionen-Marke
Zusammenfassung
- Chinas Handelsüberschuss steigt trotz hoher US-Zölle erstmals über die Billionen-Dollar-Marke.
- Exporte in die EU und andere Märkte wie Australien und ASEAN wachsen deutlich, während die Ausfuhren in die USA stark zurückgehen.
- Elektronische Geräte und Halbleiter treiben Chinas Exporte, während die Binnennachfrage weiterhin schwach bleibt.
Trotz hoher US-Zölle ist der Handelsüberschuss Chinas erstmals über die Billionen-Marke gestiegen. Die Exporte von Waren aus der Volksrepublik in die gesamte Welt übertrafen die Importe von dort in den ersten elf Monaten des Jahres um mehr als 1 Billion Dollar (858,74 Mrd. Euro), wie die Zollbehörde am Montag in Peking mitteilte. Allein im November lag der Überschuss bei fast 112 Mrd. Dollar (96,2 Mrd. Euro), nach 90 Mrd. Dollar im Oktober.
47,5 Prozent Zoll bei Export in die USA fällig
Allerdings haben die hohen US-Zölle von durchschnittlich 47,5 Prozent das Geschäft mit der weltgrößten Volkswirtschaft deutlich belastet. Die chinesischen Ausfuhren in die Vereinigten Staaten lagen im November um 29 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor bei insgesamt 33,8 Mrd. Dollar. Dabei hatten sich die beiden Staaten nach dem Treffen ihrer Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping am 30. Oktober in Südkorea darauf geeinigt, einige ihrer Zölle und eine Reihe anderer Maßnahmen zurückzufahren.
Exporte in die EU brummen
Die Ausfuhren in die Europäische Union stiegen im vergangenen Monat dagegen um 14,8 Prozent auf gut 47 Mrd. Euro. Experten auch in Deutschland haben vor einer Exportschwemme aus China gewarnt, da dortige Produzenten eigentlich für den US-Markt vorgesehene Waren wegen der hohen Zölle nach Europa umleiten dürften. Die Lieferungen nach Australien nahmen sogar um 35,8 Prozent zu. Die schnell wachsenden südostasiatischen Volkswirtschaften (ASEAN) nahmen 8,2 Prozent mehr Waren ab.
China wird weiter Weltmarktanteile gewinnen
"Die Rolle von Handelsumlenkungen, die die Belastung durch die US-Zölle ausgleichen, scheint weiter zuzunehmen", sagte Ökonomin Zichun Huang von Capital Economics. "Wir gehen davon aus, dass Chinas Exporte widerstandsfähig bleiben und das Land im nächsten Jahr weiter an Weltmarktanteilen gewinnen wird."
Elektronische Geräte helfen China enorm
Experten zufolge profitiert die Volksrepublik von der weltweit starken Nachfrage nach elektronischen Produkten. "Elektronische Geräte und Halbleiter scheinen der Schlüssel zu sein", sagte Dan Wang vom Institut Eurasia Group. "Es gibt einen Mangel an einfachen Chips und anderer Elektronik, was zu einem sprunghaften Anstieg der Preise geführt hat."
Weiterhin schwach ist die Binnennachfrage in China. So legten die Importe im November nur um 1,9 Prozent zum Vorjahresmonat zu. Hier hatten befragte Ökonomen ein Plus von 3,0 Prozent erwartet.
