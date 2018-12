„China bleibt größter Automarkt“

Wie sehr besorgt Sie der heuer erstmals seit seinem Bestehen schrumpfende Automarkt in China?

2017 wurden hier mit 28 Millionen Autos rund 10 Millionen mehr verkauft als im historischen Rekordjahr in den USA. Das war einfach zu viel für diesen Markt und seine Infrastruktur. Der Rückgang heuer bedeutet also nur eine Anpassung an normalere Werte, die für diesen Markt meiner Ansicht nach bei rund 20 Millionen pro Jahr liegen. Ich bin überzeugt davon, dass China der größte Automarkt der Welt bleiben und in den nächsten Jahren auch wieder wachsen wird. Aber eben nicht so überhitzt.

IT-Unternehmen wie Google oder Apple drängen massiv ins Autogeschäft. Wie lange werden sich die klassischen Autohersteller noch halten können?

Die Autoindustrie steht durch die Entwicklungen der Digitalisierung und des autonomen Fahrens in der stärksten Umbruchphase ihrer langen Geschichte. IT-Unternehmen investieren zwar in die Branche und beteiligen sich bei Autoherstellern. Sie werden diese aber nicht übernehmen, weil sie viel zu wenig Erfahrung im enorm komplizierten Management der Liefer- und Ersatzteilkette haben. Das haben die Autohersteller über hundert Jahre lang gelernt, die IT-Branche ist dafür mental nicht vorbereitet. Daher haben wir uns etwa entschlossen, kein eigenes Werk zu bauen, sondern die Produktion jenen zu überlassen, die damit ausreichend Erfahrung haben.

Wie viele Hersteller werden diesen Umbruch überleben?

Für mich ist der einzige Weg, diese großen Herausforderungen zu meistern, die Formung von Allianzen. Das wird nach dem Muster der Fluglinien mit Zusammenschlüssen wie Star Alliance oder One World passieren, wo sich am Ende ein paar große Zusammenschlüsse von Auto-Herstellern auf dem Weltmarkt konkurrenzieren werden.

Welche Rolle spielen die Nio-Häuser, die sie in vielen Städten Chinas bereits eröffnet haben und die exklusiv für Nio-Kunden geöffnet sind?

Ich gebe Ihnen ein Beispiel für unsere Idee dahinter. China ist ein Land von Teetrinkern und dennoch hat es die Kaffehaus-Kette Starbucks geschafft, hier Fuß zu fassen. Und das eben nicht vornehmlich, weil sie Kaffee verkaufen, sondern weil sie den Kunden in ihren Filialen eine Art Wohnzimmer bieten, in das sie sich vor der Hektik auf den Straßen zurückziehen und Gleichgesinnte treffen können. Daher verkaufen auch wir nicht nur ein Auto, sondern haben mit den Nio-Häusern, von denen wir bis Ende nächsten Jahres 70 eröffnet haben werden und zu deren Club-Bereichen nur Nio-Kunden Zutritt haben, ein Angebot für ein angenehmeres Leben geschaffen. Und bauen darüber hinaus mit unserer Nio-App, die bei derzeit rund 10.000 verkauften Autos täglich rund 200.000 Nutzer hat, eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten auf, die damit auch untereinander kommunizieren. Wir bieten also in erster Linie die Chance auf eine angenehmeres Leben und eine Gruppenzugehörigkeit an, nicht einfach nur ein Auto.