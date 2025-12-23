Keine Stellungnahme: Chinas Regierung gab BIP-Wachstum zu hoch an

Chinas Wirtschaft ist einer Studie zufolge im Jahr 2025 um 2,5 bis ⁠3 Prozent gewachsen und damit nur etwa halb so stark wie von der Regierung in Peking angegeben. Grund sei ein Einbruch der Anlageinvestitionen in der zweiten Jahreshälfte, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der Denkfabrik Rhodium Group. Chinas Regierung dürfte auf ihrer Sitzung im März dagegen verkünden, das offizielle Wachstumsziel von "rund fünf Prozent" erreicht zu haben. Dem Bericht zufolge beläuft sich die nicht erfasste Nachfragelücke auf rund eine halbe Billion Dollar. Das chinesische Statistikamt reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Widerspruch in offiziellen Daten Die Autoren verweisen auf einen Widerspruch in den offiziellen Daten. Diese zeigten zwar einen Rückgang der Anlageinvestitionen, während die Bruttokapitalbildung aber immer noch einen positiven Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) geleistet haben soll. "Die Geschichte des chinesischen Wirtschaftswachstums 2025 hängt davon ab, ob die Investitionen in der zweiten Jahreshälfte nur zurückgingen oder einbrachen", heißt es in dem Bericht. "Die Geschichte kennt ⁠keine Beispiele für Volkswirtschaften, die ein reales BIP-Wachstum von fünf Prozent verzeichnet haben, während sie wie China seit zehn aufeinanderfolgenden Quartalen mit einer anhaltenden Deflation konfrontiert waren. Wir bezweifeln, dass China die erste ist."

Die Anlageinvestitionen in Straßen, Schienen, Wohnungen und Fabriken seien nach einem starken Jahresbeginn mit einem Plus von 4,2 Prozent im ersten Quartal bis Juni ins Minus gerutscht und bis Oktober um 12,2 Prozent eingebrochen. Den jüngsten offiziellen Daten zufolge sanken sie von Jänner bis November um 2,6 Prozent, was vor allem auf einen Rückgang der Immobilieninvestitionen um 15,9 Prozent zurückzuführen war.