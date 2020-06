Chicago will mehr wie Wien werden

Parkgebühren in privater Hand? In Wien undenkbar, in Chicago ein Ärgernis. Seit die US-Metropole die gesamte Parkraumbewirtschaftung an eine private Firma auslagerte, schossen die Tarife in lichte Höhen. Auf Druck der Bevölkerung vergab die Stadt die Konzession neu, machte Auflagen und schneidet ab sofort an den Einnahmen mit. Diese werden zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs verwendet. "Wir haben unsere Lektionen aus der Finanz- und Immobilienkrise gelernt", sagt Andrew J. Mooney, zuständig für Stadtentwicklung in Chicago, zum KURIER.

Mooney weilt derzeit mit einem Dutzend weiterer Vertreter aus US-Großstädten in Österreich, um sich Know-how für einen ganz und gar unamerikanischen Weg zu holen: Bus und Bahn statt Highway-Wahn, Niedrigenergiehäuser statt Wolkenkratzer und Biomassekraftwerke statt Mülldeponien. So salbungsvoll klingt zumindest der Plan der Regierung Obama zur Sanierung der überalterten, ineffizienten Infrastruktur vieler Großstädte. Ein Vorbild dafür ist Wien, wie sich die US-Delegation dieser Tage überzeugten konnte.