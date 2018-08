Chemiebranche im Klima-Dilemma

Geforscht wird in der Chemie-Industrie aber auch am Ersatz von Öl durch Bio-Rohstoffe: etwa Härter auf Cashew-Basis oder Lacke aus Tomatenabfällen und Algen. Aber auch hier gibt es ein Problem: „Sind diese natürlichen Rohstoffe ausreichend verfügbar“, fragt Culik. Die Konkurrenz zwischen „Teller und Industrie“, die den Biosprit zusetzte, will Culik in seiner Branche auf jeden Fall vermeiden. Algen könnten ein Ausweg sein. Sie lassen sich züchten und sind gute -Speicher.

Im Bereich der Kraftstoffe denkt man an E-Fuels, also Sprit aus Strom, Wasser und . Die IMV prüft das schon in einem Pilotprojekt. Immerhin ist die Raffinerie Schwechat für mehr als die Hälfte des -Ausstoßes der Chemiebranche verantwortlich.