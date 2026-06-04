Chemie-KV-Streik: Erdgas-Zuleitung im Chemiepark Linz lahmgelegt

Im Streit um den Kollektivvertrag für die rund 50.000 Beschäftigten der Chemiebranche wird weiter gestreikt. In der Nacht auf Donnerstag sei der zentrale Leitstand im Chemiepark Linz heruntergefahren worden, teilt die Gewerkschaft GPA mit. Damit sei die Erdgas-Zuleitung unterbrochen, der "Anfang der Produktionskette" sei stillgelegt. Betroffen seien mehrere Unternehmen im Chemiepark, das Hochfahren der Anlage werde einige Tage dauern.

Der Leitstand sei die Kontrollzentrale für die ersten chemischen Produktionsabläufe. Erdgas ist ein Hauptbestandteil in der Düngemittelerzeugung im Chemiepark, die nun stillstehe. Gestreikt wird eine Schicht lang. Ohne Mitarbeiter könne die Produktion nicht wieder hochgefahren werden. Nach dem Streik werden Wartungsarbeiten durchgeführt, die einige Tage dauern sollen, erklärte die Gewerkschaft. Die Aktion führe zu einer Störung der Produktionsabläufe und einer Verknappung der Grundstoffe.