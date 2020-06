Chef darf Kranke in Firma zitieren

Im Krankenstand kann einem die Arbeit gleichgültig sein, sollte man meinen. Der Oberste Gerichtshof (OGH) sieht das anders: In dringenden Fällen müssen Mitarbeiter ihrem Chef zur Verfügung stehen, Krankenstand hin oder her.

Anlassfall war das Burn-out einer Anwaltssekretärin. Sie fühlte sich von ihrem neuen Chef schikaniert, litt zunehmend an Depression und Schlafstörungen und fiel schließlich für längere Zeit aus. Der Chef versuchte mehrfach vergeblich, die Sekretärin telefonisch zu erreichen. Sie ging nicht ans Handy. Also versuchte er es schriftlich und forderte sie auf, zu einem bestimmten Termin in die Kanzlei zu kommen.

Die Sekretärin suchte daraufhin Rat bei einer Psychiaterin. Diese attestierte ihr, aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage zu sein, mit ihrem Chef ein Gespräch zu führen. Aber der gab nicht auf und bestellte sie brieflich neuerlich in die Kanzlei: In einem 20-minütigen Gespräch seien Fragen zu einem Mandanten sowie zu internen Schulungsmaßnahmen zu klären. Die Sekretärin schrieb zurück, dass sie erscheinen werde, sobald sie wieder arbeitsfähig sei und schickte die ärztliche Bestätigung mit. Als die Sekretärin einen dritten Termin verstreichen ließ, sprach der Arbeitgeber die Entlassung aus.

Sie war zwar ungerechtfertigt, wie in dem von der Sekretärin angestrengten Prozess festgestellt wurde. Aber grundsätzlich darf der Arbeitgeber seinen Angestellten auch im Krankenstand anrufen, im Extremfall sogar in die Firma zitieren, jedenfalls aber zu bestimmten Leistungen bzw. Auskünften über das Geschäftliche verhalten.

Allerdings nur dann, wenn andernfalls ein wirtschaftlicher Schaden für den Betrieb eintreten würde, die Informationen nicht anders beschafft werden können und die Mitwirkung des Kranken seinen Genesungsprozess nicht beeinträchtigt.