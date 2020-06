Chaos am Frankfurter Airport

Am Freitag waren am Frankfurter Flughafen starke Nerven gefragt. Zumindest bei Lufthansa-Passagieren und wohl auch beim Bodenpersonal. Wegen eines achtstündigen Streiks der Lufthansa-Flugbegleiter fielen Freitagvormittag 190 Flüge in Frankfurt aus, 26.000 Passagiere mussten am Boden bleiben. Betroffen waren vor allem Kurz- und Mittelstreckenflüge der Airline, darunter auch elf Österreich-Verbindungen ( Wien-Schwechat und Linz).

Der Streik stürzte die Heimbasis der Lufthansa ins Chaos. Da zahlreiche Maschinen des gelben Kranichs am Boden blieben und andere Airlines landeten, wurden auf dem größten Flughafen Deutschlands die Parkpositionen knapp. Flughafenbetreiber Fraport ließ daraufhin europaweit alle Starts Richtung Frankfurt für gut 90 Minuten stoppen. Erst Mittag beruhigte sich die Lage, nach 12 Uhr durften Frankfurt-Flüge wieder aufgenommen werden.

Gestrandete Passagiere auf der Strecke Wien – Frankfurt konnten unter anderem mit Maschinen der Konzerntochter AUA abheben. Diese setzte auch größere Maschinen ein. Aus AUA-Sicht sind die Streik-Auswirkungen "überschaubar", so ein Sprecher gegenüber der APA. Die AUA selbst sei von den Streiks in Deutschland nicht betroffen.