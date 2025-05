Causa Signa: Karin Fuhrmann zieht sich aus TPA-Geschäftsführung zurück

„Die langjährige TPA-Partnerin Karin Fuhrmann zieht sich bis auf Weiteres auf eigenen Wunsch und in Rücksprache mit dem sechsköpfigen TPA-Managementteam aus der Geschäftsführung des Unternehmens zurück“, heißt es in einer Aussendung.

„Es laufen Vorerhebungen gegen sie und deshalb legt sie strenge Maßstäbe an sich an und zieht sich aus der Geschäftsführung zurück“, sagt ihr Sprecher Josef Kalina zum KURIER. „Wenn sich das in Luft aufgelöst hat, was sie stark annimmt, dann kehrt sie in die Geschäftsführung zurück.“