Benkos Bauruine auf der MaHü sorgt für Gesprächsstoff

Neubau ist der am stärksten verbaute Wiener Gemeindebezirk - mit nur 9 Prozent der Gesamtfläche von 1,6 km² weist Neubau einen der niedrigsten Anteile an Grünflächen auf. Früher ein Arbeiterbezirk, gilt Neubau heute als Hotspot für Kunst, Design und eine kreative Kulturszene. In der Burggasse in Neubau steht auch das kleinste Haus von Wien, das den Namen „Zum goldenen Hirschen“ trägt. Bezirksvorsteher ist Markus Reiter (Grüne).