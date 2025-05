CATL: Chinesischer Batterie-Gigant auf Europa-Expansion

Es ist der mit Abstand größte Börsengang in diesem Jahr – und er kommt aus China. Ab morgen, Dienstag werden die Aktien des weltgrößten Batterieherstellers für Elektroautos, Contemporary Amperex Technology Co., Limited, kurz CATL, auch an der Börse Hongkong gehandelt. Es ist das Zweitlisting des Konzerns, der bereits an der Börse in Shenzhen notiert.

Mindestens 5,3 Mrd. Dollar (4,7 Mrd. Euro) werden mit dem Börsengang in die Kassen des Konzerns gespült. Mehr als 90 Prozent der Aktien gingen bereits an institutionelle Anleger, die sich hohe Kurszuwächse versprechen. Denn die absolute Nummer 1 am Autoakku-Markt vor dem lokalen Rivalen BYD setzt heuer zum großen Expansionsschritt in Europa an.